Pacientes denuncian falta de contratos de Nueva EPS que deja 2.000 personas con VIH sin tratamiento

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció que la Nueva EPS no ha firmado el contrato con el Hospital Universidad de Mari, situación que mantiene a más de 2.000 personas con VIH en Bogotá sin acceso a tratamiento desde el 1 de febrero.

La denuncia fue hecha por su vocero, Néstor Álvarez, quien señaló que durante 16 años consecutivos los usuarios recibieron atención en ese centro médico, pero la falta de un nuevo convenio interrumpió la entrega de medicamentos y los controles clínicos.

Según la asociación, la situación ha sido expuesta ante el interventor de la EPS en la denominada “mesa por la vida”, donde se exige la firma inmediata del contrato. Sin embargo, hasta el 17 de febrero no se han entregado respuestas concretas por parte de las directivas de la entidad, que únicamente han indicado que el acuerdo se suscribiría en una fecha aún indefinida.

La organización también advirtió que casos similares se estarían presentando con pacientes oncológicos y con otros programas de atención a VIH en ciudades como Ibagué, así como en instituciones como la Fundación Valle del Lili. De acuerdo con los denunciantes, la falta de pagos estaría generando suspensión de servicios, escasez de medicamentos y retrasos en la atención, lo que califican como una crisis humanitaria en salud.