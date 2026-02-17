¿Por qué se suspendió el partido Jaguares vs. Santa Fe por liga en Montería?

A las 6:00 de la tarde inició el partido entre Jaguares y Santa Fe por la fecha 7 de la Liga BetPlay, pero poco duraron las emociones, pues a los pocos minutos se suspendió el compromiso tras la decisión del árbitro central.

Exactamente, a los 10 minutos, se tuvo que detener el juego por seguridad de los futbolistas y árbitros por la tormenta eléctrica que se estaba presentando en el estadio Jaraguay de Montería.

En la transmisión oficial del partido se pudo apreciar la fuerte lluvia que estaba cayendo en el estadio de fútbol y, posteriormente, los rayos que se presentaron cerca al escenario deportivo. Por esto, siguiendo los protocolos de seguridad de la Fifa, el árbitro ordenó suspender el partido y que los jugadores se resguardaran en los camerinos.

El partido entre Jaguares y Santa Fe fue detenido por condiciones climáticas.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/PZ4YLpladM — Win Sports (@WinSportsTV) February 17, 2026

Equipos titulares

Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Yim Mosquera, Carlos Rivas, Mauricio Castaño, Johan Restrepo, Royser Colpa, Jownier Viveros, Duván Rodríguez, Jader Maza y Andrés Rentería.

Santa Fe: Andrés M. Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yilmar Velásquez; Luis Palacios, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega.

Emergencia en Montería

Vale recordar que en estos momentos, el departamento de Córdoba vive una situación crítica por cuenta de las lluvias que han generado emergencias en diferentes municipios en las últimas semanas, incluyendo a Montería.



Precisamente, el alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.

Inundaciones en Córdoba Foto: EFE

Asimismo, el Gobierno nacional informó que cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.