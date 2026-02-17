En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “La madre no aceptó la intervención quirúrgica”: Petro sobre Kevin Acosta

“La madre no aceptó la intervención quirúrgica”: Petro sobre Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.

Petro consejo de minitros sobre emergencia económica
Gustavo Petro en consejo de ministros del 12 de febrero
Foto: Presidencia de la República
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad