Hayen Palacios acerca a Independiente Medellín a la próxima ronda de Copa Libertadores

Un tanto sobre la hora del recientemente incorporado Hayen Palacios acercó este martes a los colombianos del Independiente Medellín a la tercera fase de la Copa Libertadores tras su victoria por 1-2 frente al Liverpool uruguayo en Montevideo.

El lateral, que en la última temporada conquistó la Liga Uruguaya con Nacional, saltó al terreno de juego a los 60 minutos y, cuando se jugaba el tiempo añadido, marcó de cabeza.

De esa forma, completó la tarea comenzada por el argentino Francisco Fydriszewski, autor del primer gol de la noche y creador de la mayoría de jugadas de peligro que generó el once dirigido por Alejandro Restrepo.

Liverpool dominó la primera parte y allí genero varias opciones de gol. Apenas se habían jugado cuatro minutos cuando una impresionante parada de Salvador Ichazo evitó el tanto de Renzo Machado, quien estuvo cerca de convertir de cabeza.



Los colombianos reaccionaron y también pudieron adelantarse. Esneyder Mena y Fydriszewski construyeron una buena jugada por el sector derecho y Martín Campaña se encargó de despejar un disparo con el que el capitán Didier Moreno estuvo cerca de anotar.

Liverpool vs. Independiente Medellín // Foto: AFP

El local fue nuevamente el frente y otra vez se encontró con el uruguayo Ichazo, quien fue una de las figuras de su equipo.

El número 1 de Independiente Medellín despejó de gran forma un disparo de Kevin Lewis, mientras que después ahogó en un mano a mano a Machado, quien no definió cómodo y lanzó el balón afuera.

De esta forma, la primera parte del encuentro disputado en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo se fue con empate sin goles.

En el segundo tiempo todo cambió. Los de Medellín salieron decididos a buscar el gol que les diera ventaja antes de ser locales y no tardaron en encontrarlo.

José Ortiz despejó un balón desde el fondo, Fydriszewski lo capturó de gran manera dentro del área y sin perder ni un segundo quebró la resistencia de Campaña con un buen disparo que se convirtió en el 0-1.

Independiente Medellín en Copa Libertadores // Foto: AFP

No conforme con la ventaja que tenía, Independiente Medellín volvió a ir al frente y estuvo cerca de duplicar su ventaja en dos oportunidades. Campaña evitó el gol de Francisco Chaverra y el 'Polaco' Fydriszewski se lo perdió de cabeza.

Contrario a esto, Liverpool no perdonó y cuando se pudo aproximar al área rival igualó el juego. Diego Romero centró el balón desde la esquina y el central Santiago Strasorier empató de cabeza.

Sobre el final, cuando todo hacía indicar que nada rompería el empate, Palacios saltó más que el portero Martín Campaña y con un cabezazo selló la victoria de un equipo que la próxima semana buscará completar su misión en el estadio Atanasio Girardot.

Independiente Medellín se acercó a la próxima ronda, donde el ganador de esta serie se medirá con el vencedor de la que enfrentará al uruguayo Juventud y al paraguayo Guaraní.