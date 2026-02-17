Propuestas Paloma Valencia: Recap - programa completo del 17 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 17 de febrero:
- La precandidata Paloma Valencia habló sobre su aspiración presidencial, sus propuestas, con quién sí se asociaría y hasta dio su concepto sobre la reelección en Colombia.
- El presidente Gustavo Petro se volvió a referir sobre la muerte del niño que sufría hemofilia y no pudo salvarse por falta de un medicamento por parte de la EPS: "La madre rechazó la cirugía".
- Nueva asonada contra el Ejército: más de cien personas en canoas impidieron una operación militar contra la minería ilegal en Caquetá.
- Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, envuelta en el escándalo de corrupción de la UNGRD, deberá permanecer privada de la libertad en la guarnición militar de Carabineros de Bogotá.
- Se suspendió por más de una hora el partido entre Jaguares y Santa Fe por tormenta eléctrica en Montería.