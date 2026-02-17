JuanFer Quintero le dio la victoria a River Plate en su debut en la Copa Argentina

Un solitario gol de penalti convertido por el colombiano Juan Fernando Quintero en el minuto 87 le permitió a River superar su debut en Copa Argentina e imponerse por 1-0 ante Ciudad de Bolívar.

Luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura local, el Millonario tuvo que sufrir hasta el final para imponerse ante un rival recién ascendido a la segunda división del fútbol argentino, en un duelo disputado en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes.

En los dieciseisavos de final de este torneo River se enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata, que a primer turno de este martes derrotó por 3-0 a San Miguel con goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en contra de su valla.

Juan Fernando Quintero con River Plate // Foto: River Plate

En el tercer duelo disputado esta jornada, Tigre ratificó su gran andar en este 2026 y se impuso por 2-0 ante Claypole con los tantos de Ramón Arias y David Romero, para citarse en los 16avos de final con Independiente Rivadavia de Mendoza, el campeón defensor, que viene de eliminar por 2-0 a Estudiante de Buenos Aires.



Los otros equipos que ya tienen su pasaporte asegurado a la segunda instancia de esta edición de Copa Argentina son Deportivo Riestra (venció 1-0 al Deportivo Maipú), Midland (derrotó 2-1 a Argentinos Juniors), Gimnasia y Esgrima de Jujuy (eliminó a Central Córdoba por 3-2); Talleres de Córdoba (se impuso por 2-0 ante Argentino de Merlo), Platense (1-0 a Argentino de Monte Maíz), Lanús (goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda), Estudiantes de La Plata (4-0 a Ituzaingó) y Rosario Central (le ganó 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco).

La Copa Argentina continuará la próxima semana con el duelo del martes entre Boca e Independiente de Chivilcoy y los cruces de miércoles: San Martín de San Juan-Deportivo Madryn y Godoy Cruz-Deportivo Morón.