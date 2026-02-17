De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21+ y los clásicos de reguetón estarán en Bogotá

Si bien la cuna del reguetón fue Puerto Rico en los inicios de los 2000s, los propios puertorriqueños han reconocido a Colombia como una plaza de suma importancia para impulsar el género y, por eso, los conciertos de este género se han vuelto algo casi infaltable y, este 2026, se vivirá uno especial en donde será un viaje entre los clásicos.

De La Ghetto no dudo al describir el vínculo que lo une al país desde los inicios de su carrera. Para él, Puerto Rico seguirá siendo la meca del reggaetón, pero asegura que la capital del género es Colombia, especialmente Medellín.

De La Ghetto // Foto: Instagram @delaghetto

“Gracias a los colombianos el reggaetón se impulsó y se llevó a otro nivel”, afirmó. Recordó que su primera visita fue en 2006 durante un festival en Cali, y que en 2007 realizó su primera gira junto a Jowell & Randy, J Álvarez, J Dalmata y un joven J Balvin “que todavía no había explotado”. Desde entonces, asegura, Colombia se convirtió en un territorio decisivo para expandir su música a Europa, Estados Unidos y otros mercados.

Es por eso que tanto él como sus colegas tendrán una noche mágica en el Coliseo MedPlus en donde tendrán los clásicos del género urbano, al lado de Luigi 21+, Ñengo Flow, J Álvarez y otros más para que se entonen los temas más recordados del género. Esto será el sábado 9 de mayo.



El concierto promete una experiencia cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos, en un recorrido musical por los temas que consolidaron el crecimiento global del reguetón y que continúan siendo referencia obligada dentro de la cultura urbana. Con una producción de alto nivel, efectos visuales, puesta en escena especial y un formato diseñado para celebrar los clásicos del género.

LUIGI 21 Plus Foto: Twopress Agency

Estos son los precios

Gradería Zona 5 (Sec. 122)



Etapa 1: $176.000

$176.000 Etapa 2: $183.000

🔹 Gradería Zona 5 Menores (Sec. 121)



Etapa 1: $176.000

$176.000 Etapa 2: $183.000

🔹 Gradería Zona 3 (Sec. 100–108)



Etapa 1: $234.000

$234.000 Etapa 2: $258.000

🔹 Platea Posterior



Etapa 1: $293.000

$293.000 Etapa 2: $316.000

🔹 Gradería Zona 2 (Sec. 109–114)



Etapa 1: $293.000

$293.000 Etapa 2: $316.000

🔹 Gradería Zona 1 (Sec. 116, 118, 120)



Etapa 1: $293.000

$293.000 Etapa 2: $316.000

🔹 Gradería Zona 1 Menores (Sec. 115, 117, 119)



Etapa 1: $293.000

$293.000 Etapa 2: $316.000

💎 Palcos (para 10 personas)

🔸 Palcos VIP



Etapa 1: $5.270.000

$5.270.000 Etapa 2: $5.850.000

🔸 Palcos Diamante



Etapa 1: $6.320.000

$6.320.000 Etapa 2: $7.020.000

🔸 Palcos Invitados Especiales

