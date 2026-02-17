Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 17 de febrero

El martes 17 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Rojay la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 17 de febrero

El gran protagonista de la noche fue el número 6420 de la serie 312, correspondiente al premio mayor de $11 mil millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4742)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 17 de febrero de 2026, es el 1607 de la serie 133. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!

Resultado de MiLoto - 17 de febrero

El evento, que se transmite habitualmente bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia, reveló las balotas que hoy cambian la realidad financiera de una familia colombiana. La combinación ganadora fue: 16 - 02 - 34 - 05 - 20.