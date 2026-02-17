Elena Rose regresa a Bogotá: todo lo que debe saber del concierto de la venezolana

En poco tiempo Elena Rose ha conquistado a miles de personas y, por supuesto, Colombia se ha vuelto en pieza clave en su camino como artista, por eso, estará en la capital para darle un espacio a sus fans en donde conectarán a su lado entre sus mejores canciones.

Elena Rose anuncia su esperado regreso a la capital colombiana con “Alma Tour”, una gira que marca una nueva etapa en su carrera y que llegará a la capital colombiana, el jueves, 30 de abril de 2026, en el Royal Center. Allí, la artista venezolana espera dejar un momento que sus fans nunca olvidarán.

Hace apenas unos meses, la cantautora conquistó al público bogotano como artista invitada en el concierto de Danny Ocean. Temas como “orióN”, “Me Lo Merezco” y “Caracas en el 200” resonaron con fuerza en un escenario que evidenció la creciente conexión entre la artista y el público colombiano. Aquella noche dejó claro que su regreso era cuestión de tiempo.

Elena Rose // Foto: AFP

“Sentí que Bogotá me abrazó desde el primer momento. Fue una energía muy especial, como si ya nos conociéramos desde hace años”, expresó Elena Rose en entrevista previa al anuncio del tour. “Cuando terminé ese show supe que tenía que volver, pero esta vez con mi propio universo, con mi ‘Alma Tour’”.



El “Alma Tour” acompaña la presentación oficial de su álbum debut ‘Bendito Verano’ (2025), un proyecto íntimo y profundamente emocional que ha sido destacado por medios como Rolling Stone, Billboard y Hypebeast Latam. Con más de 100 millones de reproducciones globales, el disco ha consolidado a Elena Rose como una de las propuestas más auténticas del pop latino contemporáneo.