Independiente Medellín debuta en Copa Libertadores: así le ha ido vs. equipos uruguayos

El Deportivo Independiente Medellín comenzará este martes, desde las 7:30 de la noche, su participación en la Copa Libertadores. Lo hará enfrentando, en condición de visitante, al Liverpool de Montevideo, por el juego de ida de la segundo fase previa de clasificación del certamen continental, en la que el equipo dirigido por Alejandro Rerstrepo iniciará su participación número 11.



Historial del DIM vs. equipos de Uruguay en Copa Libertadores

El de este martes será el séptimo partido del DIM ante un rival de Uruguay por Copa Libertadores. Hasta hoy, el historia registra un saldo completamente equilibrado, con dos victorias, dos empates y dos derrotas, lo que arroja un rendimiento del 44 % (8 de 18 puntos posibles) ante equipos de Uruguay por Copa Libertadores. En esos mismos juegos, además, el Medellín anotó 10 goles y recibió 7.

Además, con el compromiso que se disputará en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, de la capital uruguaya, Independiente Medellín sumará a su historial el cuarto rival de ese país por Libertadores. Previamente enfrentó a Peñarol, Defensor Sporting y el Club Nacional, estos dos últimos en fase de grupos de las ediciones de 2009 y 2023. Los número señalan igualmente que las dos victorias del equipo antioqueño en el historia fueron en condición de local, es decir, en el Atanasio Girardot, lo que agrega un nuevo reto al enfrentamiento de este martes.

Convocatoria del DIM para debutar en Copa Libertadores

Para el partido, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo arribó a Uruguay con un total de 22 jugadores convocados: Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, José Ortiz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Frank Fabra, Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío, Halam Loboa, Marlon Balanta, Alexis Serna, Diego Moreno, Malcom Palacios, John Montaño, Gerónimo Mancilla, Luis Maturana, Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.



¿Cómo llega Liverpool al partido de Copa Libertadores vs. DIM?

Cabe recordar que el Liverpool de Montevideo logró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026 luego de finalizar en la tercera posición de la tabla anual del fútbol uruguayo y de conquistar el título del Apertura 2025. Sin embargo, para la Libertadores, el equipo charrúa presenta dos bajas destacadas: Nicolás Vallejo, que se marchó al Club León de México, y el delantero Abel Hernández, que puso rumbo al Club Atlético Peñarol.

En el campeonato de Uruguay, mientras tanto, el club negriazul debutó con un triunfo 2-1 frente Albion y viene de perder 2-1 contra Defensor Sporting, resultados que lo ubican actualmente en la novena posición de un campeonato local compuesto por 16 equipos. Del otro lado, en la Liga Betplay, el DIM se ubica en la posición 16 con 6 puntos, producto de tres empates y una victoria en siete fechas disputadas.