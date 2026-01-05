¿Cambiará el nombre del Atanasio Girardot con renovación? 'Fico' se refirió al tema

Para finales de 2027 se espera que en Medellín entre en funcionamiento el nuevo estadio Atanasio Girardot, según indicó la Alcaldía el día del anuncio de la renovación. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que “será un escenario digno” para la ciudad y que contará toda la tecnología de alta calidad.

Pero ha crecido una incertidumbre entre las ciudades de quién o quiénes serán los que pongan el dinero para esta renovación, incluso, se especuló el nombre de una marca que pondría capital y el malestar estaba en que, supuestamente, el escenario podría llevar el nombre de esta, según se dio un rumor en redes sociales.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín Foto: Instagram @fifa

¿Cambiará el nombre del estadio Atanasio Girardot?

No. La información fue falsa y el alcalde Federico Gutiérez aseguró que la inversión entre 650.000 y 750.000 millones de pesos serían puestos 100 % por el Distrito, es decir, serán recursos públicos y seguirá perteneciendo a la ciudad bajo el mismo nombre que lo ha hecho durante décadas.

“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos, seguirá siendo público y de la ciudad. Aquí, los venteros pasarán a ser comerciantes. No es solo la infraestructura, es también lo social. Renovaremos lo que pasa afuera del estadio. Queremos un escenario de talla mundial y también comportamiento de talla mundial”, dijo. En ese orden de ideas, no cambiará nada más allá de la estructura de este reconocido estadio.



¿Medellín será sede de la Selección Colombia? // Fotos: Alcaldía de Medellín y AFP.

¿Cuándo comenzará la renovación del estadio?

Se contempla que la renovación arranque este 2026 con miras a que se convierta en un escenario de alta calidad. Contará con tercer nivel de tirbunas, cubierta total, eliminación de torres de iluminación y pantallas 360.

De acuerdo con la Alcaldía, el escenario estará al nivel de recintos de la Premier League, LaLiga, MLS, Brasileirao, entre otras competencias de gran nivel en el mundo, demostrando “compromiso” por el fútbol de la ciudad.