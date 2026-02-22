En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fijan fecha de entrega de Gran Vía en Atlántico tras 3 años de retrasos e indagación de Contraloría

Fijan fecha de entrega de Gran Vía en Atlántico tras 3 años de retrasos e indagación de Contraloría

Para terminar se requieren obras complementarias, lo que representa inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.

Gran Vía (1).png
Obras en la Gran Vía en el área metropolitana de Barranquilla.
Gobernación Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad