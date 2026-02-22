“La mayoría del país está en completa normalidad”: Sheinbaum tras escalada de violencia en México

Tras el operativo por parte de las Fuerzas Militares de México que llevaron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron algunos hechos de violencia en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría del territorio nacional se encuentra en completa normalidad, por lo que hizo un llamado a la calma.

Asimismo, reconoció el trabajo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad durante este operativo contra una de las estructuras criminales más influyentes en este país.

La presidenta Sheinbaum, señaló que cualquier información sobre la situación de seguridad y orden público en el país será comunicada por las redes sociales del Gabinete de Seguridad.



“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.... Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, señaló Claudia Sheinbaum en su comunicación.

Por otro lado, el Gobierno de Guanajuato informó que la situación en 23 municipios se encuentra bajo control, luego de los hechos registrados tras el operativo federal en el estado vecino de Jalisco, donde murió Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes.

Las autoridades aseguraron que se mantienen en alerta y en coordinación permanente en estos puntos, mientras continúan las labores de vigilancia en los estados que registraron hechos de violencia.

