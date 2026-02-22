En vivo
Blu Radio  / Nación  / Al menos 46 familias han sido desplazadas por violencia armada en la Sierra Nevada, según Defensoría

Al menos 46 familias han sido desplazadas por violencia armada en la Sierra Nevada, según Defensoría

La entidad alertó sobre una crisis humanitaria en Aracataca tras enfrentamientos entre grupos armados y pidió medidas urgentes para proteger a la población civil.

