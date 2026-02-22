Famosa influencer pierde más de 130.000 seguidores luego de que filtro fallara y mostrara su rostro

Una reconocida creadora de contenido digital en China atraviesa una fuerte caída en su popularidad luego de que un fallo técnico expusiera su apariencia sin los filtros de belleza que utilizaba habitualmente en sus transmisiones en vivo.

El incidente, que quedó registrado en video, se propagó rápidamente en redes sociales y desató una avalancha de reacciones, tanto de críticas como de apoyo.

El episodio ocurrió mientras la influencer interactuaba con su audiencia en una de sus habituales transmisiones en directo. Durante algunos segundos, la herramienta digital que suavizaba su piel y modificaba sus rasgos dejó de funcionar, mostrando un rostro con características más naturales.

Aunque el filtro volvió a activarse casi de inmediato, el momento fue suficiente para que varios usuarios capturaran el video y lo compartieran ampliamente en internet.



En cuestión de horas, la creadora de contenido perdió más de 130.000 seguidores en la plataforma donde transmitía. Muchos de ellos manifestaron su decepción y aseguraron sentirse engañados, al considerar que la imagen que la influencer proyectaba no correspondía con su apariencia real. Algunos comentarios señalaban que el uso constante de filtros creaba expectativas irreales y cuestionaban la autenticidad de su contenido.

No obstante, la reacción del público no fue completamente negativa. Un sector de sus seguidores salió en su defensa, destacando que su apariencia natural no era motivo de crítica. “Se ve hermosa sin filtro” y “No necesita editar su rostro para verse bien”, fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales, evidenciando el contraste de opiniones frente al caso.

Asimismo, el caso pone en evidencia la presión constante que enfrentan los creadores de contenido para mantener una apariencia que se ajuste a los ideales estéticos predominantes en redes sociales. En un entorno altamente competitivo, muchos recurren a filtros como una forma de mejorar su imagen y atraer más público, lo que puede convertirse en un arma de doble filo cuando ocurren fallos técnicos.

Por ahora, la influencer no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.