Muere a los 27 años reconocida influencer tras realizarse una cirugía estética: esto se sabe

Hay conmoción en Brasil por la muerte de Bianca Dias, una reocnocida influencer de 27 años, quien perdió la vida semanas después de someterse a una cirugía estética. La joven se encontraba en proceso de recuperación en la vivienda de sus padres cuando presentó un deterioro repentino en su estado de salud, según confirmaron algunos medios locales.

Según versiones entregadas por sus familiares y reportes preliminares, la causa del fallecimiento habría sido una embolia pulmonar, una complicación grave asociada a la obstrucción de una arteria en los pulmones, que puede presentarse tras intervenciones quirúrgicas.

Bianca Dias, creadora de contenido. Foto: Instagram

Aunque en días anteriores había mostrado señales de evolución favorable, sufrió un mal súbito con convulsiones y dificultad respiratoria. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, sin embargo llegó sin signos vitales.

"Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", contó una de las amigas de Bianca a un medio de comunicación local.



Dias contaba con más de 60.000 seguidores en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con su estilo de vida, viajes y trabajos de modelaje. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia por parte de seguidores y colegas del entorno digital.

La influencer era madre de dos niñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedan bajo el cuidado de familiares en la ciudad de Mauá. El caso ha reavivado la discusión en Brasil sobre los riesgos postoperatorios en procedimientos estéticos y la importancia de un control médico estricto durante el proceso de recuperación.