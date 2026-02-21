Un grave caso de violencia tiene en conmocionada a la comunidad de Teresina, estado de Piauí, Brasil, tras el asesinato de un joven de 21 años, presuntamente por motivos sentimentales.

La víctima fue identificada como Bruno Lima dos Santos, quien fue atacado dentro de una vivienda del barrio Mário Covas. De acuerdo con la información preliminar, el hecho estaría relacionado con celos por parte de la expareja de la mujer con quien se encontraba el joven.

Hombre acabó con la vida del nuevo novio de su expareja en plena vía pública

El señalado agresor fue identificado como João Pedro da Silva, también de 21 años. Según el reporte de las autoridades, el hombre habría llegado a la casa con el argumento de visitar a su hija, pero al encontrar a su excompañera sentimental, con quien se habría separado días antes, en compañía de la víctima, se produjo una discusión que terminó en un ataque con arma blanca.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el sospechoso persigue a Bruno Lima dos Santos por la vía pública, luego de un primer ataque dentro del inmueble.



En las imágenes se puede observar cómo la víctima intenta huir; sin embargo, fue alcanzada y apuñalada en varias oportunidades. El joven fue trasladado al Hospital de Urgência de Teresina (HUT), donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

El caso quedó en manos del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), que adelanta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de João Pedro da Silva, quien huyó tras el crimen y permanece prófugo.