En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Alcalde y abuelo rompe el silencio tras crimen en el que secretario les quitó la vida a sus hijos

Alcalde y abuelo rompe el silencio tras crimen en el que secretario les quitó la vida a sus hijos

El alcalde habló del crimen en el que su yerno y secretario municipal les quitó la vida a sus hijos al parecer por una infidelidad por parte de su esposa. Esto dijo el mandatario.

Alcalde y abuelo rompe el silencio tras crimen en el que secretario les quitó la vida a sus hijos
El alcalde es el abuelo de los menores que murieron a manos de su padre, el secretario municipal.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad