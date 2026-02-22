Alcalde y abuelo rompe el silencio tras crimen en el que secretario les quitó la vida a sus hijos

En un mensaje cargado de dolor, el mandatario del municipio en el que secretario de Gobierno les quitó la vida a sus propios hijos rompió el silencio y se pronunció públicamente por primera vez sobre la tragedia que enluta a su familia y a toda la comunidad.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Itumbiara expresó palabras de agradecimiento por las múltiples manifestaciones de solidaridad recibidas tras la muerte de sus nietos, de 12 y 8 años.

En su publicación, dejó ver la profunda huella que dejó la pérdida y el difícil proceso que enfrenta junto a sus seres queridos. “Nada puede disminuir la añoranza por nuestros pequeños. La ausencia es irreparable y la añoranza inolvidable. Pero todo el amor que nos ha llegado ha sido un abrazo para el alma, una fuerza extra para seguir adelante… un día a la vez”, manifestó el mandatario de Itumbiara, localidad ubicada en el estado de Goiás, en Brasil.

Machado y su familia. Foto: Redes sociales

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero dentro de la vivienda familiar. Según las autoridades, Thales Naves Alves Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno municipal y además era yerno del alcalde, atacó con un arma de fuego a sus dos hijos menores de edad y posteriormente se quitó la vida.



Tras el ataque, los niños fueron trasladados de urgencia a centros médicos. El mayor falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió horas más tarde pese a los esfuerzos del personal médico por salvarlo.

Dentro de las investigaciones, uno de los elementos clave es un mensaje que el funcionario había publicado en sus redes sociales antes del crimen y que posteriormente fue eliminado. En el texto, el hombre hacía referencia a problemas personales y mencionaba una presunta infidelidad de su esposa, situación que ahora es analizada por los investigadores como posible detonante emocional previo al ataque. Sin embargo, las autoridades continúan verificando todas las circunstancias para establecer con claridad qué ocurrió.

Un investigador privado habría captado la infidelidad. Foto: Redes sociales

Tras conocerse el caso, el Ayuntamiento de Itumbiara decretó tres días de luto oficial en señal de respeto y solidaridad con la familia. La tragedia generó una profunda conmoción entre los habitantes, quienes han expresado su rechazo y tristeza ante lo sucedido.



Esposa del secretario que les quitó la vida a sus hijos se pronunció

Por su parte, Sarah Tinoco Araújo, madre de los menores, también se pronunció mediante una carta abierta en la que expresó el dolor que enfrenta tras la pérdida de sus hijos. En su mensaje, reconoció errores en su relación de pareja, pero aseguró que nada puede justificar la violencia que acabó con la vida de los niños.

"Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido. Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido".

Entre tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente los hechos, en un caso que ha causado indignación y tristeza, y que deja una herida profunda en una familia y en todo un municipio que hoy permanece de luto.