Súper Astro Luna, resultados del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

El resultado del Súper Astro Luna se posiciona como uno de los más consultados dentro de los juegos de chance en Colombia. Su propuesta, que mezcla un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, le da un sello diferencial frente a otros sorteos tradicionales. Esta combinación entre azar y astrología mantiene el interés de miles de jugadores que revisan a diario los resultados oficiales.



Número ganador del Súper Astro Luna – 22 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado este domingo 22 de febrero de 2026 fue: 2159 - Sagitario.



Número ganador: 2159

Dos últimas cifras: 59

Tres últimas cifras: 159

Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y coincidir también con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad escogida.

El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse en el momento de realizar la jugada.

Cada tiquete admite hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para distribuir el presupuesto o probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Súper Astro Luna

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios previamente establecidos:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales del Súper Astro Luna quedan disponibles a través de los canales autorizados, manteniendo la expectativa diaria entre los participantes.



¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?

El valor de las apuestas está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia y preferencia de cada persona.



¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?

El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



Para apostar en línea, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado del Súper Astro Luna en tiempo real, siempre dentro del marco legal colombiano.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exigen documentos básicos para validar el pago.



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT)

Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Súper Astro Luna