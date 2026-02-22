Súper Astro Luna, resultados del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El resultado del Súper Astro Luna se posiciona como uno de los más consultados dentro de los juegos de chance en Colombia. Su propuesta, que mezcla un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, le da un sello diferencial frente a otros sorteos tradicionales. Esta combinación entre azar y astrología mantiene el interés de miles de jugadores que revisan a diario los resultados oficiales.
El resultado oficial del sorteo realizado este domingo 22 de febrero de 2026 fue: 2159 - Sagitario.
El Súper Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir:
Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y coincidir también con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad escogida.
El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse en el momento de realizar la jugada.
Cada tiquete admite hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para distribuir el presupuesto o probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios previamente establecidos:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales del Súper Astro Luna quedan disponibles a través de los canales autorizados, manteniendo la expectativa diaria entre los participantes.
El valor de las apuestas está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de jugador:
Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia y preferencia de cada persona.
El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea, el usuario debe:
Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado del Súper Astro Luna en tiempo real, siempre dentro del marco legal colombiano.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exigen documentos básicos para validar el pago.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|21 Febrero 2026
|7055 - Acuario
|Astro Luna
|20 Febrero 2026
|1322 - Sagitario
|Astro Luna
|19 Febrero 2026
|7127 - Libra
|Astro Luna
|18 Febrero 2026
|6370 - Géminis
|Astro Luna
|17 Febrero 2026
|7501 - Acuario