En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Los cuatro hábitos clave para fortalecer el cerebro y reducir el impacto del envejecimiento

Los cuatro hábitos clave para fortalecer el cerebro y reducir el impacto del envejecimiento

El cerebro no requiere acciones extraordinarias, sino constancia en prácticas sencillas que, mantenidas en el tiempo, ayudan a retrasar el deterioro cognitivo y a mantener una mente activa y saludable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad