En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos confirma que dio apoyo de inteligencia en operativo donde cayó 'El Mencho'

Estados Unidos confirma que dio apoyo de inteligencia en operativo donde cayó 'El Mencho'

Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

Abaten a alias 'Mencho', líder de Cartel de Jalisco
Abaten a alias 'Mencho', líder de Cartel de Jalisco
AFP - Departamento de Estado de EE.UU.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad