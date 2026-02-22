Incendio en el Portal de Metrolínea de Girón dejó calcinados 14 buses: no hay personas heridas

En la noche de este domingo 22 de febrero un hecho de gran magnitud llamó la atención en Girón, pues un incendio afectó el patio de Metrolínea, servicio público que opera en Bucaramanga y su área metropolitana, la cual incluye los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.

Frente a esto, la empresa Metrolínea S.A. informó que el incendio ocurrió al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón.

De acuerdo con el comunicado emitido, el hecho fue atendido de manera inmediata por los organismos de socorro y no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal.



Según los reportes preliminares de las autoridades, el incendio afectó algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

La entidad destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control. La oportuna intervención evitó la propagación de las llamas.

De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron daños estructurales en el portal ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades continúan verificando lo ocurrido con el fin de esclarecer las causas del incendio, establecer posibles responsabilidades y cuantificar los daños materiales.

Por último la compañía de transporte público expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.

Y, finalmente, la entidad hizo un llamado a los municipios que integran el área metropolitana para “fortalecer el trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad y viabilidad del sistema de transporte público, garantizando la seguridad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios”.