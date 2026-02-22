En vivo
Blu Radio  / Nación  / Incendio en el Portal de Metrolínea de Girón dejó calcinados 14 buses: no hay personas heridas

Incendio en el Portal de Metrolínea de Girón dejó calcinados 14 buses: no hay personas heridas

En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.

