Alarma en Íquira, Huila, por disparos a dron presuntamente de las disidencias de 'Mordisco'

Alarma en Íquira, Huila, por disparos a dron presuntamente de las disidencias de 'Mordisco'

El hecho se registró hacia la medianoche del sábado, cuando tropas del Ejército desmontaban una valla alusiva a este grupo armado ilegal.

