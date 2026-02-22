Alarma en Íquira, Huila, por disparos a dron presuntamente de las disidencias de 'Mordisco'

Momentos de angustia vivieron los habitantes de Iquira, en el departamento del Huila, luego de que tropas del Ejército detectaran el sobrevuelo de un dron mientras realizaban el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Ante este hecho, los soldados, al intentar neutralizar la amenaza que ponía en riesgo a la población civil y al personal militar, dispararon contra la aeronave no tripulada, lo que generó temor entre los habitantes de la localidad.

#ComunicaciónOficial | La Novena Brigada informa a la opinión pública que, al término de una operación de desmonte de una valla alusiva al bloque central Isaías Pardo de la estructura residual Ismael Ruiz, en zona urbana del municipio de Íquira, nuestras tropas detectaron el… pic.twitter.com/6c0QtTY0Gf — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) February 22, 2026

“En el desarrollo de operaciones militares, hacia la medianoche, al término de una tarea táctica adelantada por el Grupo de Caballería Liviano N.° 11 en la zona urbana del municipio de Íquira, donde se realizó el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, nuestras tropas detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida. Los soldados reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.

Asimismo, el alto oficial reiteró que el compromiso de las unidades militares y de Policía es garantizar la seguridad y tranquilidad de los huilenses.



“Cada decisión que se toma en el desarrollo de nuestras operaciones tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila. Actuamos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, con profesionalismo, experiencia y pleno respeto por los derechos humanos”, indicó el comandante de la Novena Brigada.

Finalmente, aclaró que estas operaciones tácticas tienen como objetivo neutralizar las acciones terroristas de los grupos disidentes que operan en la región.