Estados Unidos emite alerta de seguridad frente a ola violenta en México tras muerte de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en varias regiones de México tras un operativo de fuerzas federales que habría terminado con la vida del líder criminal.

La situación derivó en bloqueos simultáneos, quema de vehículos y ataques coordinados en al menos seis estados del país. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, integrantes del crimen organizado instalaron retenes ilegales e incendiaron automotores en vías estratégicas de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de obstaculizar el despliegue de las autoridades.

Esta modalidad, utilizada anteriormente por estructuras del CJNG, busca generar presión operativa y sembrar temor entre la población civil. Uno de los puntos más críticos se registró en el municipio de Tapalpa, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó enfrentamientos armados y anunció la activación del “código rojo” para reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

En Guanajuato también se reportaron incendios en establecimientos comerciales, entre ellos farmacias y tiendas de conveniencia. En Morelia, las autoridades suspendieron temporalmente el transporte público y las salidas de autobuses como medida preventiva.



Imágenes difundidas en redes sociales evidencian columnas de humo y vehículos calcinados atravesados en carreteras de distintas entidades. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se mantiene el despliegue federal para controlar los focos de alteración del orden público.

Según informes, el CJNG atacó el aeropuerto de Guadalajara en medio de ataques coordinados en todo México, tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes. pic.twitter.com/hTqGgdkMDR — Dani Lerer (@danilerer) February 22, 2026

Mataron al líder del crimen organizado #CJNG El Mencho y se ha desatado el infierno en México 🇲🇽 pic.twitter.com/HwJxh03bxs — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 22, 2026

No es posible mi Vallarta así este domingo y también en Guadalajara. Los narcos toman la ciudad y #claudiaamigadelnarco dando abrazos a la delincuencia. pic.twitter.com/vph8HRKMWE — Lola (@lolac1202) February 22, 2026

Para acabarla de joder hubo fuga de reos en el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, hay dos custodios muertos.



La autoridad federal totalmente rebasada en éste "Domingo Negro" con la violencia a tope. pic.twitter.com/OfIcbT3UGS — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) February 22, 2026

Híjole. Con estas mañanas de domingo no va a alcanzar con traer a #Shakira, el México vs. Portugal, es más, ni siquiera el Mundial, para tapar la ingobernabilidad.



Jalisco un infierno y todo el país ¿Y la presidenta? ¿Y Morena? Ya me acordé que protegen narcos #narcobloqueos pic.twitter.com/LoJ3BYM28u — Ricardo Salinas Pliego (@RicardSalinasP) February 22, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas mientras continúan los operativos.

Frente a este panorama, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la ola de violencia.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la delegación diplomática señaló: “Debido a las operaciones de seguridad en curso en varios estados, así como a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada, los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse en los lugares mencionados hasta nuevo aviso”.

La embajada precisó que las zonas afectadas incluyen el estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Tamaulipas (incluido Reynosa y otros municipios), áreas del estado de Michoacán, así como los estados de Guerrero y Nuevo León.

Asimismo, recomendó a sus ciudadanos: estar atentos a su entorno; evitar las áreas cercanas a la actividad policial; buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios; monitorear los medios locales para actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911; evitar las multitudes; y mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado a través de llamadas, mensajes de texto y redes sociales.