Pese a riesgo electoral en municipios, no se consideran traslados de mesas de votación en Antioquia

A pesar de que cerca del 30 % de los 125 municipios de Antioquia presentan niveles extraordinario y relevante de riesgo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no contempla el traslado de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026.

La decisión se conoció durante el desarrollo del Comité Departamental de Seguimiento Electoral con la Gobernación de Antioquia, que avanza en diferentes subregiones con el fin de evaluar las condiciones de seguridad, logística y coordinación institucional.

Según el índice de riesgo electoral, 11 municipios del departamento están clasificados en nivel extraordinario y otros 25 en nivel relevante, lo que refleja condiciones que requieren especial atención por parte de las autoridades, señaló Laura María Tobón Mejía, directora de Asuntos Institucionales.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

"La Registraduría, la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la Contraloría, la MOE, todos los partidos políticos, nosotros estamos entregando las garantías de participación para que desde allí, desde los territorios, construyamos y entendamos las necesidades para estas elecciones que ya se avecinan el próximo 8 de marzo", declaró.



En este contexto, la Gobernación indicó que ha realizado encuentros en municipios como Andes, Yarumal, Puerto Triunfo, Rionegro, Remedios y Caucasia, donde se analizaron las condiciones particulares de cada territorio. El cronograma continuará con sesiones en Cañasgordas, Chigorodó y Medellín antes de la jornada electoral del 8 de marzo.

Las autoridades departamentales señalaron que uno de los principales objetivos de estos recorridos es revisar las condiciones de orden público y fortalecer la articulación institucional. En ese sentido, aclararon que coordinan acciones con la Cuarta Brigada y la Séptima Brigada del Ejército Nacional para reforzar los dispositivos de seguridad.