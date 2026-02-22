Rechazo en Atlántico tras libertad por vencimiento de términos de presunto feminicida

Toda una polémica se ha desatado en el Atlántico luego de la decisión en segunda instancia de un juez del Circuito de Soledad, quien otorgó la libertad por vencimiento de términos a Edgar Jair Aguilar Soto, hombres que estaba siendo investigado por el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, en hecho ocurrido en abril del año anterior en el barrio El Sinaí, suroccidente de Barranquilla.

Aunque la Fiscalía afirmó que el procesado habría atacado a la mujer con un martillo dentro de la vivienda, el fallo sostuvo que el escrito de acusación fue presentado hace más de 100 días y no, aún no hay una fecha establecida para el inicio del juicio oral.

Por tanto, la directora del movimiento amplio de mujeres, Ruth Pareja, rechazó la decisión y dice que desde las autoridades ya deben colocarle la lupa a los funcionarios que generan impunidad.

“Con una enorme preocupación hemos recibido la noticia de la libertad del señor Edgar Aguilar, el presunto feminicida de Clara Milena Álvarez, el año pasado, en el mes de abril del año anterior. Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos.Creo que llegó el momento de acciones disciplinarias a la Alta Judicatura, la Procuraduría debe poner la lupa a esto que se viene dando. Los vencimientos de término demuestran una vez más la ineficacia de funcionarios que no atienden. No es competencia de los familiares si ellos tienen o no muchísimo trabajo, porque internamente es una problemática que tendrán que resolver. ”, dijo inicialmente.



“A la familia de la víctima lo que interesa es que haya una reparación, que haya justicia y que su caso no quede indudablemente en la impunidad. Hoy la dignidad humana está por encima de vencimientos de término. Rechazamos de manera contundente estas acciones de violencia que se ejercen sobre las víctimas”, agregó.

Recordemos que Edgar Jair se entregó a las autoridades en abril del año anterior, aunque en audiencias posteriores rechazó los cargos de la Fiscalía por feminicidio agravado.



Hechos violentos

Bajo alerta están los uniformados de la Policía en Atlántico debido a tres nuevos atentados criminales que se registraron en esta jurisdicción, acabando con la vida del mismo número de personas y dejando a otro más herido.

El caso más relevante ocurrió anoche en el municipio de Sabanagrande, donde murió Adrián Enrique Barrio, conocido según las autoridades como alias 'El chino o Mecánico', hombre de 28 años que registra 34 anotaciones por delitos como fuga de preso y porte ilegal de armas.

Publicidad

El hoy occiso estaba en plena calle, al parecer violando su detención domiciliaria, cuando sicarios llegaron a dispararle. Allí otro joven de 21 resultó herido.

Por otro lado, en Barranquilla, hubo dos homicidios en los barrios La Sierrita y Ciudad Modesto, cuyas víctimas fueron identificadas como Edwin Junior Morales Mercado y Alex Ariza Romero.

Del primero se dice que era un presunto integrante de una pandilla llamada "Los Z”, mientras que del segundo se analiza una discusión que tuvo con un aparente miembro de la banda Los Pepes.

