Cambios en Carnaval de Barranquilla: confirman salida de su gerente tras balance de las fiestas

Carnaval de Barranquilla tendrá nuevo gerente para el próximo año, pues se espera que en las próximas horas sea anunciada oficialmente la salida de Juan José Jaramillo, quien hasta este fin de semana estuvo en el cargo que pasará a las manos de Juan Carlos Ospino, actual Secretario Distrital de Cultura.

Hasta el momento no se sabe si la llegada de Ospino a la dirección de la fiesta más importante de la región Caribe es permanente o mientras se define a una nueva persona. Sin embargo, se conoció que la salida de Jaramillo se tomó en medio del balance que desde las autoridades hacen de los Carnavales.

Al parecer las invasiones y desorden del público que se registraron en los desfiles de la vía 40, especialmente en la Batalla de Flores, siendo este una de las citas más importantes de las carnestolendas, fueron fundamentales para definir el final de su gestión.

Así las cosas, poco más de un año estuvo Juan José Jaramillo en la gerencia de Carnaval S.A., pues recordemos que llegó a ese cargo en enero de 2025, en reemplazo de Sandra Gómez, quien permanecía allí desde 2021.



¿Quién es Juan José Jaramillo?

Juan José Jaramillo llegó hasta Carnaval S.A. con el compromiso de robustecer el legado patrimonial reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, según dató la Alcaldía de Barranquilla en su tiempo.



El alcalde Alejandro Char le dio la bienvenida por las redes sociales: ““Quiero darle la bienvenida a Juan José Jaramillo, nuevo gerente de @Carnaval_SA. Estoy convencido de que, con su experiencia y amor por nuestras tradiciones, llevará el Carnaval de Barranquilla a otro nivel, manteniendo viva la esencia que nos llena de orgullo. Agradecemos a Sandra Gómez por su compromiso al frente de @Carnaval_SA”.

En ese orden, Jaramillo cuenta con una gran trayectoria en los sectores público y privado. Lideró la formalización de artistas, la consolidación de la bolsa de estímulos y la creación de proyectos innovadores como Baila la Calle y el Museo del Carnaval. Su experiencia institucional incluye la dirección de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA).

Es psicólogo de la Universidad del Norte, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y estudios en políticas públicas. Jaramillo, además, tiene un fuerte vínculo con el Carnaval como cumbiambero en distintos grupos folclóricos como la Cipote Vaina, Cumbiamba del Carajo, y miembro de la comparsa Los Gorilas.