Cambios en Carnaval de Barranquilla: confirman salida de su gerente tras balance de las fiestas

Cambios en Carnaval de Barranquilla: confirman salida de su gerente tras balance de las fiestas

Al parecer las invasiones y desorden del público que se registraron en los desfiles de la vía 40, especialmente en la Batalla de Flores, fueron fundamentales para definir el final de su gestión.

