Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¡Qué peligro! Sorprenden a mujer en Barranquilla transportando a niña en brazos en una patineta

¡Qué peligro! Sorprenden a mujer en Barranquilla transportando a niña en brazos en una patineta

Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la ciudad.

