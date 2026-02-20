En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ponen en marcha construcción del Arena Bonita: así será el centro de eventos en Santander

Ponen en marcha construcción del Arena Bonita: así será el centro de eventos en Santander

La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.

