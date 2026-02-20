En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno supera cifras históricas de reparación a víctimas con inversión de $6,7 billones

Gobierno supera cifras históricas de reparación a víctimas con inversión de $6,7 billones

Desde la Unidad para las Víctimas, 673.004 víctimas han recibido su indemnización administrativa por un valor de más de $6,7 billones de pesos, superando la Meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad