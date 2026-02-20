En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Derrota para Trump: Corte Suprema de Estados Unidos invalida aranceles impuestos

Derrota para Trump: Corte Suprema de Estados Unidos invalida aranceles impuestos

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México.

Publicidad

Publicidad

Publicidad