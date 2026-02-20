En vivo
Defensoría alerta que 175 niños estudian a metros de estación de Policía bajo amenaza de explosivos

La Defensoría emitió alerta ante el riesgo que enfrentan comunidades de Puerto Rico y El Doncello, en Caquetá. La advertencia se da en Rionegro, donde al menos 175 niños y adolescentes estudian a pocos metros de la subestación de Policía que ha sido blanco de ataques recientes.

