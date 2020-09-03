En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo

Defensoría
Nación

Defensoría respalda nuevos decretos que refuerzan la protección a defensores de derechos humanos

Defensoría
Nación

Defensoría pide investigar amenazas contra contra registrador Penagos y funcionarios de la entidad

Trata de personas
Nación

Conflicto armado, pobreza y migración aumentan riesgo de trata de personas, advierte la Defensoría

Disidencias de las Farc
Nación

Defensoría alerta por expansión de las disidencias en cinco municipios del Huila

Defensoría
Nación

Primer semestre de 2026 cerró con 78 líderes sociales asesinados y 68 masacres: Defensoria

Defensoría
Nación

Más de 80.700 personas fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento este año: Defensoría

grupos armados en Colombia.jpg
Orden público

Defensoría alerta por ataques armados en Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander

Bucaramanga
Santanderes

Defensoría revela nuevo mapa del crimen organizado en Bucaramanga y su área metropolitana

Defensoría del Pueblo
Nación

Defensoría pide habilitar con urgencia vías afectadas por las lluvias en Arauca, Boyacá y Casanare

Defensoría advierte justicia en Bojayá
Pacífico

Defensoría advierte que verdad, justicia y no repetición es una deuda con víctimas de Bojayá

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad