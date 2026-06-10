Petro a Trump por respaldo a De La Espriella: “Creí que habíamos hablado de un deal, no de business”

Petro hizo referencia al encuentro que sostuvo con Trump en febrero de este año en la Casa Blanca, reunión que buscó normalizar las relaciones bilaterales tras varios episodios de tensión diplomática entre ambos gobiernos. Según el mandatario colombiano, la conversación había dejado la impresión de que existía un entendimiento institucional entre los dos países.

“Yo hablé con el presidente Trump personalmente hace poco en su oficina, y me pareció agradable la conversación. Y creía que habíamos hablado de un deal y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su Constitución”, afirmó Petro.

Las declaraciones se producen luego de que Trump publicara un mensaje de respaldo a De La Espriella en su red social, donde aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, el candidato tendría éxito para “hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden”.

En su intervención, Petro también cuestionó a Israel por la ausencia de su representante ante la ONU en la sesión del Consejo de Seguridad. El pronunciamiento se dio en medio de la presidencia que ejerce Colombia este mes en ese organismo.



El discurso del mandatario estuvo centrado en dos temas principales: la necesidad de una regulación pública de la inteligencia artificial y la aceleración de los procesos de descarbonización global como respuesta a la crisis climática.

Petro se pronuncia sobre la polémica por el mensaje “Heil Hitler”

Durante su intervención, el presidente también se refirió a la controversia generada por un mensaje publicado en la red social X en respuesta a una columna del periodista Felipe Zuleta, en el que utilizó la expresión “Heil Hitler”.

Petro reconoció que cometió un error al no contextualizar la publicación y atribuyó la polémica a una falta de conocimiento sobre el alcance que tendría el mensaje.

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“Esto lo estoy viviendo yo mismo desde ayer porque me atreví a poner un trino en esta red, X, y por estupidez mía y falta de conocimiento no le puse contexto a una frase que respondí a un periodista que se había transformado de liberal a ideas fascistas. Puse contestando ‘Heil Hitler’, tuvo 34 millones de vistas. Nunca me había sucedido”, señaló.