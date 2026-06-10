"Auto que suspende al presidente Petro no tiene validez": representante Alejandro Ocampo

En medio de una fuerte agitación política tras conocerse un documento firmado por la representante Gloria Arizabaleta que pretendía suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, salió al paso para desmentir la legalidad y vigencia de dicha decisión. Según Ocampo, el proceso carece de cualquier sustento procedimental y jurídico dentro de la Comisión de Acusaciones.

Inexistencia del radicado y falta de validez jurídica

Para el representante Ocampo, la noticia de la suspensión no es más que una confusión basada en un documento que ni siquiera ha entrado al flujo oficial de la Comisión. “Quiero aclararle a todos los medios, a la opinión pública, que la Comisión de Acusaciones no ha tomado ninguna decisión contra el presidente”, enfatizó Ocampo, explicando que el mencionado auto no fue radicado ante la secretaría de la célula legislativa.

Es decir, eso no se puede hacer. Primero no se ha radicado y segundo, jurídicamente no se puede hacer”, sentenció, aclarando que la firma o la intencionalidad no otorgan legalidad a un acto que desborda las competencias de un investigador.

Representante Alejandro Ocampo Fotos: X @alejoocampog y @CamaraColombia

Límites de la Comisión y competencias del Senado

Uno de los puntos centrales de la defensa de Ocampo radica en que un solo investigador no posee la facultad constitucional para suspender a un mandatario. “Un investigador no puede suspender un presidente de la República. Sería primero en la Constitución, no establece que un investigador tenga tanto poder y pueda someter a un presidente de esa manera”, explicó a los medios.



Ocampo recordó que el procedimiento legal establece que la Comisión de Acusaciones solo puede acusar ante la Cámara de Representantes. Si esta última decide avanzar, el caso pasa al Senado, que es la única instancia con el mérito para investigar y, eventualmente, decidir sobre una suspensión.

Además, precisó que cualquier decisión de peso debe ser colegiada: “Ese auto tendría que tener mínimo la mitad más uno para poder discutirse” dentro de los 18 miembros de la comisión.

Filtración y explicaciones internas

Sobre el origen del polémico documento, Ocampo relató que la propia representante Arizabaleta dio explicaciones internas durante la sesión, la cual fue levantada ante la gravedad de los hechos.

Publicidad

Según su testimonio, Arizabaleta afirmó que el texto era un proyecto personal: “Ella dice que no, que eso es un proyecto... que ese auto solamente estaba en su celular, que ese auto no lo ha radicado, que ese auto es un desarrollo de ellos internamente en su despacho”.

Finalmente, el representante manifestó que la filtración del documento, que Arizabaleta atribuye a una extracción "escrupulosa" de su oficina o celular, no cambia el hecho de que el presidente sigue en funciones. “Hoy no se ha discutido, no hay ninguna discusión porque ni siquiera se ha radicado”, concluyó Ocampo, insistiendo en que el debido proceso debe primar sobre cualquier borrador o propuesta de asesores.

Escuche aquí la entrevista: