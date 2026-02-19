En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

Pentágono habilitó página web exclusiva para casos de ovnis: incluso hay videos.
AARO - Pentágono
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

