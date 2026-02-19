Propuestas de Vicky Dávila: Recap - programa completo del 19 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 19 de febrero:
- La precandidata Vicky Dávila habló sobre sus propuestas. Además, expresó cuál es el político al que considera una amenaza para el país.
- El presidente Gustavo Petro firma nuevo decreto de salario mínimo: aumento del 23.7 % se mantiene
- Ricardo Roa sigue como presidente de Ecopetrol pese a imputaciones.
- El presidente Gustavo Petro mostró cómo será el nuevo pasaporte de Colombia que empezará a emitirse en abril.
- El Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad ley de amnistía para presos políticos en ese país.