Desinformación: la mayor preocupación de los jóvenes en época preelectoral

Desinformación: la mayor preocupación de los jóvenes en época preelectoral

Más de 20 jóvenes de 16 países de América Latina se reunieron en Bogotá para debatir sobre democracia y era digital. Todos advierten que la desinformación es hoy el principal riesgo.

