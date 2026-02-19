¿Therians en Bogotá? La verdad detrás del video viral de tres personas imitando animales

Un video grabado en Bogotá desató debate en redes sociales luego de mostrar a tres personas, supuestamente therian, desplazándose en cuatro extremidades y adoptando movimientos similares a los de animales en plena vía pública. Las imágenes fueron registradas frente a Cinemática, en la capital colombiana, y rápidamente se volvieron virales.

El clip, difundido en distintas redes sociales como X, muestra a los tres individuos interactuando entre sí mientras avanzan agachados, con posturas que evocan a cuadrúpedos. La escena llamó la atención de transeúntes y generó una avalancha de comentarios en Internet.

Sin embargo, aunque muchos hablan de la llegada de therians a Bogotá, en redes sociales hay versiones que aseguran que no se trataría esto, sino de actores que estarían utilizando la tendencia para promocionar una obra artística.

¿Por qué dicen que llegaron los therian a Bogotá?

Las imágenes captadas en el centro de Bogotá dejan ver a tres personas con máscaras, desplazándose agachadas, apoyando manos y pies sobre el suelo, y realizando gestos asociados a comportamientos animales.



El material no incluye información que confirme la existencia de una convocatoria pública ni la naturaleza exacta del evento. Tampoco hay pronunciamientos oficiales que aclaren el contexto en el que se produjo la grabación.

Tras su difusión, el video generó reacciones divididas. Algunos comentarios cuestionaron la escena y la calificaron de forma despectiva, mientras que otros la interpretaron como una posible expresión cultural o identitaria.

Entre las publicaciones se leyeron opiniones que asociaban el comportamiento con una búsqueda de pertenencia, así como mensajes que describían la escena como una exageración o una actuación.

¿Qué es un “therian” y de dónde surge el término?

La palabra “therian” está vinculada al concepto de “therianthropy”, una noción que describe a personas que afirman tener una identificación interna con un animal no humano, y que se plantea en un plano psicológico o espiritual, no físico.

Quienes se reconocen dentro de esa categoría suelen expresar afinidad con determinadas especies, ya sea mediante símbolos, dinámicas comunitarias o encuentros organizados. En entornos digitales existen espacios donde comparten experiencias relacionadas con esa identidad.

El fenómeno ha tenido mayor visibilidad en redes, especialmente entre jóvenes que participan en comunidades virtuales.

En todo caso, por ahora, el origen exacto del video y la identidad de las personas que aparecen en él no han sido confirmados oficialmente