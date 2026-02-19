Los síntomas silenciosos del cáncer de colon, enfermedad por la que murió famoso actor a los 48 años

La muerte del actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie 'Dawson’s Creek', a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa avanzada, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de conocer los síntomas de esta enfermedad y detectarla a tiempo.

Este tipo de cáncer, que afecta el intestino grueso, es uno de los más comunes y también uno de los más mortales en el mundo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal representa cerca del 10 % de todos los diagnósticos de cáncer a nivel global, lo que lo convierte en el tercer tipo más frecuente. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer, una cifra que preocupa a los expertos en salud pública.



Qué es el cáncer de colon y por qué es peligroso

El cáncer de colon se origina cuando células anormales comienzan a crecer sin control en el colon o el recto, partes fundamentales del sistema digestivo. Esta enfermedad puede desarrollarse lentamente durante años, y en muchos casos no presenta señales evidentes en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

Hay ciertos síntomas que aunque parecen comunes, están avisando de algo grave.

Aunque históricamente se ha asociado con personas mayores de 50 años, especialistas han alertado sobre un aumento en casos entre adultos jóvenes, incluso entre los 30 y 50 años. Los hombres presentan un riesgo ligeramente mayor que las mujeres, aunque puede afectar a ambos sexos.



Cuando no se detecta a tiempo, el cáncer colorrectal puede extenderse a otros órganos, reduciendo significativamente las probabilidades de supervivencia.



Síntomas del cáncer de colon que no se deben ignorar

Uno de los principales retos de esta enfermedad es que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otros problemas digestivos. Sin embargo, hay señales de alerta que requieren atención médica inmediata:



Cambios persistentes en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o variación en la forma de las heces.

Presencia de sangre en las heces, ya sea roja brillante o de color oscuro.

Dolor abdominal frecuente, cólicos o sensación de hinchazón constante.

Pérdida de peso sin razón aparente.

Fatiga o debilidad prolongada.

Anemia causada por sangrado interno crónico.

Los especialistas advierten que estos síntomas no siempre significan cáncer, pero sí son motivo suficiente para acudir a un médico y realizar estudios.



Factores que aumentan el riesgo

El estilo de vida juega un papel clave en el desarrollo del cáncer de colon. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:



Dieta alta en carnes procesadas y baja en fibra.

Sobrepeso u obesidad.

Falta de actividad física.

Consumo de alcohol.

Tabaquismo.

Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

La combinación de estos factores puede aumentar significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad.



Cómo se diagnostica el cáncer colorrectal

El diagnóstico suele incluir varios procedimientos médicos que permiten confirmar la presencia de tumores y evaluar su avance. Entre los más utilizados están:



Colonoscopia , que permite observar el interior del colon.

, que permite observar el interior del colon. Biopsia , para analizar muestras de tejido.

, para analizar muestras de tejido. Tomografía computarizada o resonancia magnética.

o resonancia magnética. Pruebas moleculares para detectar alteraciones genéticas.

Detectar la enfermedad en fases tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un pronóstico más complicado.