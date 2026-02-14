INC marca hito en Colombia con innovador procedimiento contra cáncer de próstata

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) dio un paso trascendental en la lucha contra el cáncer al implementar por primera vez en Colombia la braquiterapia de próstata de alta tasa con planificación y ajuste en tiempo real, un procedimiento que eleva significativamente la precisión del tratamiento y mejora la seguridad y calidad de vida de los pacientes. Este avance ubica al país en el grupo de naciones que cuentan con tecnologías oncológicas de última generación, al nivel de los principales centros especializados del mundo.

La incorporación de esta técnica forma parte del proceso de modernización de la Unidad de Radioterapia del INC, una apuesta institucional para ofrecer tratamientos más efectivos, personalizados y sostenibles. Con esta innovación, los especialistas pueden planificar y ajustar la dosis de radiación en vivo, mientras el paciente permanece en el mismo lugar, evitando traslados innecesarios y reduciendo riesgos asociados al procedimiento.



Un avance clave frente a una enfermedad de alta incidencia

El cáncer de próstata representa uno de los mayores desafíos de salud pública en Colombia. Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, hasta abril de 2024 se registraban más de 60.500 casos prevalentes en el país. A nivel internacional, el Observatorio Global del Cáncer reportó en 2022 más de 1,4 millones de nuevos diagnósticos, lo que convierte esta enfermedad en la segunda más frecuente entre los hombres.

Este contexto hace aún más relevante la llegada de la braquiterapia prostática de alta tasa con planificación en tiempo real, una técnica que optimiza la administración de radiación directamente en el tumor, minimizando el impacto en los tejidos sanos cercanos.

Cáncer de próstata. Foto: Suministrada

¿En qué consiste esta innovadora técnica?

La braquiterapia es un procedimiento que se utiliza desde hace décadas en el tratamiento del cáncer de próstata. En sus primeras versiones, implicaba la implantación permanente de múltiples semillas radiactivas en la glándula prostática. Aunque eficaz, este método presentaba limitaciones, entre ellas la permanencia de material radiactivo dentro del cuerpo del paciente.



La nueva braquiterapia de alta tasa transforma este proceso al emplear una única fuente radiactiva temporal, del tamaño aproximado de un grano de arroz, que se introduce mediante agujas especializadas. Esta fuente libera la radiación necesaria en un lapso cercano a los 15 minutos y luego se retira completamente, lo que significa que el paciente no queda radioactivo ni representa riesgo para quienes lo rodean.

La principal innovación implementada por el INC es la capacidad de realizar todo el procedimiento con planificación, visualización y ajuste en tiempo real. Esto permite a los médicos adaptar la dosis con máxima precisión durante la intervención, mejorando los resultados clínicos.



Beneficios para los pacientes

Esta nueva modalidad ofrece múltiples ventajas frente a los esquemas tradicionales. Entre los principales beneficios se destacan:



Mayor precisión en la aplicación de la radiación

Menor tiempo bajo anestesia

Reducción significativa del tiempo total del procedimiento

Protección más efectiva de los tejidos sanos

Recuperación más rápida

Mejor calidad de vida tras el tratamiento

Además, el procedimiento completo puede realizarse en aproximadamente dos horas y media, en contraste con los métodos convencionales que pueden extenderse hasta siete horas debido a los traslados entre diferentes áreas médicas.

La implementación de esta tecnología no solo beneficia a los pacientes, sino que también representa un avance en eficiencia para el sistema de salud. Al reducir los tiempos de intervención y optimizar el uso de quirófanos y equipos, el INC podrá atender a más pacientes en menos tiempo, con menores costos operativos y mayor aprovechamiento del talento humano especializado.

Publicidad

Esta optimización contribuye a la sostenibilidad del sistema, al tiempo que mejora la calidad del servicio ofrecido a los colombianos.

Como parte de esta innovación, el Instituto incorporó sistemas tecnológicos avanzados como Flexitron y el software Oncentra Prostate, que permiten realizar ajustes precisos en tiempo real durante el tratamiento. Estas herramientas fortalecen la seguridad clínica y garantizan una administración más exacta de la radiación.

Asimismo, el INC impulsa la formación de profesionales mediante un programa de entrenamiento especializado que cuenta con la participación del reconocido oncólogo radioterápico colombiano Álvaro Martínez, referente mundial en braquiterapia, y del físico médico Roberto Chumbimuni, experto en planificación dosimétrica avanzada.

Publicidad

El doctor Eduardo Guerrero, coordinador del Servicio de Radioterapia del INC, destacó que la incorporación de esta técnica abre nuevas oportunidades para ofrecer tratamientos con estándares internacionales, directamente en beneficio de los pacientes colombianos.