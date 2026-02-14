En vivo
Blu Radio  / Salud  / INC marca hito en Colombia con innovador procedimiento contra cáncer de próstata

INC marca hito en Colombia con innovador procedimiento contra cáncer de próstata

El Instituto Nacional de Cancerología implementa en Colombia la braquiterapia prostática en tiempo real, un avance que mejora la precisión del tratamiento y la calidad de vida de pacientes.

