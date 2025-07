Cáncer de próstata, el más común en los hombres: experto alerta riesgos

En una entrevista con Mañanas Blu, Juan Ignacio Caicedo, jefe de Urología de la Fundación Santa Fe, alertó sobre la falta de conciencia entre los hombres respecto el cáncer de próstata y la necesidad urgente de acudir a revisiones médicas, especialmente después de los 50 años.

El especialista explicó que si bien el tacto rectal sigue generando incomodidad y chistes en muchos hombres, el problema real aparece cuando los hombres ya no quieren actuar: “El machismo sigue siendo una barrera. Conozco pacientes que dicen ‘yo no me dejo hacer ese examen’ y eso puede costarles la vida”, aseguró.

Según el médico, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en incidencia en hombres en Colombia, en un nivel equivalente al cáncer de seno en mujeres. Sin embargo, la detección sigue siendo baja frente a otros países.

“Es una enfermedad silenciosa, cuando aparecen los síntomas, muchas veces ya hay metástasis”, advirtió.

Cáncer de próstata// Foto: Grok

Examen para detectar cáncer de próstata

El doctor aclaró que la recomendación es iniciar las revisiones a los 50 años, o a los 40 si hay factores de riesgo, como antecedentes familiares o pertenecer a la población afrodescendiente. Además, insistió en que el examen de sangre (antígeno prostático) no reemplaza el tacto rectal, ya que "hay tumores que no elevan el nivel del antígeno y solo pueden detectarse con el examen físico".

“Gracias al antígeno prostático pasamos de diagnosticar el 70 % de los casos cuando ya había metástasis, a solo el 10 %, pero sin el tacto no estamos viendo todo”, explicó.

También mencionó que existen otros factores de riesgo que se deben trabajar como el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol, y recomendó a los hombres consultar con un médico general si no tienen acceso inmediato a un urólogo.

Además, Caicedo recordó que uno de cada ocho hombres puede desarrollar cáncer de próstata, y reiteró el llamado a dejar de lado los prejuicios: “La mayoría, cuando termina el examen, dice ‘no fue tan grave como pensaba’”.



Campaña contra el cáncer de próstata

Teniendo en cuenta los índices de afectaciones del cáncer de próstata, la Fundación Santa Fe, de la mano de Caracol Televisión y Blu Radio, lanzaron una campaña que tiene como fin visibilizar esta problemática y generar conciencia sobre un diagnóstico oportuno.

Campaña contra el cáncer de próstata Foto: Caracol Televisión.

La campaña se llama '1 de cada 8', haciendo referencia a la cifra de hombres que son diagnosticados con cáncer de próstata y problemas de salud masculina: "Son importantes este tipo de campañas para que la gente se concientice de la importancia de este tema", concluyó el doctor.