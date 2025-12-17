Gusi fue condecorado por el Concejo de Bogotá por su impacto social en la ciudad

En la sede del Concejo de Bogotá en la localidad de Teusaquillo, el cantautor y productor colombiano Gusi fue condecorado con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, en reconocimiento a su trayectoria artística, su destacada contribución cultural y su vínculo profundo con la ciudad que ha marcado su vida personal y profesional.

“Bogotá es la ciudad donde crecí y me formé como persona y como músico. Aquí nacieron mis primeros sueños y mis primeros conciertos, y aquí construí el camino que me ha llevado a los escenarios de Colombia y del mundo. Es una ciudad multicultural, creativa y profundamente ligada a mi origen, al que siempre regreso”, expresó el artista.

Gusi fue condecorado por el Concejo de Bogotá // Foto: suministrada

Fue entregada por parte de Samir José, el presidente del Concejo de Bogotá, en donde felicitó al artista por su trabajo en la sociedad y su carrera como artista.

Asimismo, es reconocido por su impacto directo en la industria cultural y creativa, al generar empleo y dinamizar el sector musical a través de conciertos, giras y producciones que involucran a músicos, técnicos, productores, realizadores audiovisuales, diseñadores y equipos logísticos. Sus proyectos han contribuido a posicionar a Colombia como un país exportador de talento, fortaleciendo la cadena de valor de la música nacional.