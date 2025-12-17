En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Maluma se unen a los referentes del afrobeat en Colombia para lanzar 'Flaka'

Maluma se unen a los referentes del afrobeat en Colombia para lanzar 'Flaka'

La diversidad de voces es uno de los ejes de la canción: Maluma aporta su perfil internacional, mientras que Kapo, Hamilton y Zaider representan distintas vertientes del afrocaribe.

Maluma se unen a los referentes del afrobeat en Colombia
Maluma se unen a los referentes del afrobeat en Colombia //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad