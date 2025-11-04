Maisak: "Colaborar con Maluma superó mis expectativas, pero quiero más"

Maikel Rafael Rico Torres, conocido artísticamente como Maisak, ha construido un legado musical sólido en un tiempo récord. De cantar en bares y hacerse viral en TikTok, pasó a compartir estudio con los grandes nombres de la industria.

Su paso por Royalty Records, el sello de Maluma, no solo marcó un punto de inflexión en su carrera, sino que le permitió pulir su sonido y proyectar una identidad artística más madura, que empezó a brillar con colaboraciones como “Se Me Olvida” junto a Feid.

La primera conversación con Blu Radio, en octubre de 2024, manifestó su sueño de algún día tener una canción al lado del Maluma y, un año después, el sueño se hizo realidad en “Un Polvito +”, que como él define, hace parte de sus "vallenaticos pa' la disco".

“Un día cualquiera se dio el tiempo, se dio la energía, y nos pusimos para eso”, recordó Maisak. Lo dice con la calma de quien sabe que las grandes oportunidades llegan cuando uno está preparado para recibirlas. El encuentro entre ambos artistas no fue planeado como una estrategia de marketing. Fue, más bien, una coincidencia que la música decidió aprovechar.



Maisak y Maluma // Foto: Instagram @maisak

“Nos juntamos en el estudio, fluimos y la canción nació de la vibra que había en el aire”, contó.

Esa energía se traduce en una canción que combina las melodías nostálgicas del vallenato con un beat moderno que recuerda al Maluma de 2017, el de “Felices los 4” o “El Préstamo”. “Tiene la esencia de los dos, muy impregnada”, dice el joven artista. “En las melodías, en la vibra, en el sentimiento”.

“Nos tratamos con mucho respeto y admiración, ambos”, expresó, y, aunque muchos fans especulan que esta será la primera de varias colaboraciones, el cantante dejó la puerta abierta.

Trabajando al lado de artistas como Feid, Ryan Castro, Maluma, Andy Rivera, Nanpa, entre otros, trabaja en su próximo álbum que llegaría en 2026 cargado de sorpresas, pero, además, soñando una vez más con más altura y los Latin Grammy no suenan tan loco para un artista que se ha ganado el cariño de millones de personas.

Desde el inicio de su carrera, Maisak ha buscado algo más que éxito: autenticidad. “Yo hago música desde lo que siento, desde lo que estoy viviendo. Si mañana me nace hacer una salsa, la haré. Si un vallenato puro, también”, afirmó.