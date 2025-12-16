En vivo
En 33 años de vida que tengo, primera vez que ganamos así de bien: hincha del Junior tras victoria

El cielo se iluminó con juegos pirotécnicos y las calles se convirtieron en ríos de personas, mientras otros salieron en caravanas de motocicletas para festejar el anhelado triunfo del equipo ‘tiburón’.

