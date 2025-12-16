En 33 años de vida que tengo, primera vez que ganamos así de bien: hincha del Junior tras victoria

El triunfo de la onceava estrella del Junior desató una celebración masiva en Barranquilla y los municipios del Atlántico.

El cielo se iluminó con juegos pirotécnicos y las calles se convirtieron en ríos de personas, mientras otros salieron en caravanas de motocicletas para festejar el anhelado triunfo del equipo ‘tiburón’.

"Un partido sufrido. Ahora vamos por la copa libertadores, expresaron varios de los hinchas", indicó uno de los seguidores del rojiblanco.

Los seguidores del Junior que no pudieron viajar a Ibagué, al duelo ante el Tolima, estallaron en felicidad a la distancia y no dejaron de dar gracias por este triunfo que ya lo sienten como un regalo de Navidad anticipado.



"En 33 años de vida que tengo, primera vez que ganamos una estrella así de bien. Gracias tiburón" expresó otro hincha.

En Barranquilla, la Policía Metropolitana dispuso un dispositivo especial de seguridad con 1.300 uniformados para acompañar las celebraciones.

La vigilancia también se dio por aire con la ayuda de Inés y del helicóptero Alcón.

Se espera que Junior salga de Ibagué rumbo a Barranquilla hacia la media noche de este martes para festejar durante todo el miércoles junto a su afición.