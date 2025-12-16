Un verdadero Carnaval en las calles de Barranquilla tras victoria del Junior; todo quedo en video

¡Carnaval de campeones!. La ciudad de Barranquilla y los municipios del Atlántico han sido testigos de una verdadera explosión de júbilo y alegria, con el cielo iluminado de rojo por la celebración de la hinchada del Junior.

La razón es la obtención de una nueva estrella para el equipo, tras llevarse el título de campeón del fútbol colombiano este martes.

El ambiente festivo se hizo palpable, incluso, minutos antes de que culminara el decisivo partido Junior-Tolima, generando gran expectativa en las inmediaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Minutos después del triunfo, salieron caravanas de motocicletas en medio de la celebración por el triunfo del Junior.



Por ello, se conoció que las autoridades organizaron todo un dispositivo para garantizar la seguridad en toda la ciudad y municipios del departamento.

Solo en Barranquilla hubo más de 1.300 policías desplegados por toda la ciudad.

Este es el ambiente en inmediaciones del estadio metropolitano de Barranquilla a esta hora minutos antes de culminar el partido Junior- Tolima. La ciudad espera la estrella número 11 para el equipo rojiblanco. #VocesySonidos pic.twitter.com/s1MdoZoH8n — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 17, 2025

El ambiente de celebración sigue por toda Barranquilla. Los hinchas del Junior ven cada vez más cerca la nueva estrella para el equipo. #VocesySonidos pic.twitter.com/1rDS9rwB8H — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 17, 2025

