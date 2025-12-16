En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Un verdadero Carnaval en las calles de Barranquilla tras victoria del Junior; todo quedo en video

Un verdadero Carnaval en las calles de Barranquilla tras victoria del Junior; todo quedo en video

Minutos después del triunfo, salieron caravanas de motocicletas en medio de la celebración por el triunfo del Junior.

