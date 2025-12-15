Al Junior de Barranquilla ya le remontaron una final 3-0 y así terminó el partido

Ibagué se prepara recibir una nueva final del fútbol profesional colombiano, pero con un escenario casi imposible para Deportes Tolima: darle vuelta a un resultado de 3 a 0 en contra tras caer en el Metropolitano de Barranquilla en la ida de esta definición de la Liga BetPlay.

Sin embargo, existen dos antecedentes que emocionan e ilusionan a la hincha del cuadro Vinotinto y Oro de la posibilidad de conseguir dicho resultado de 3 o hasta 4 a 0 para quedarse con la estrella de Navidad, uno de ellos cuando en 2004 el Junior sufrió una remontada y el resultado de ese partido dejó boquiabiertos a todos.



La final en la que le remontaron un 3-0 al Junior de Barranquilla

El 15 de diciembre de 2004, Junior de Barranquilla se impuso con un contundente 3 a 0 en el Metropolitano en el choque de ida frente a Atlético Nacional con goles de Leonardo Rojano, Hayder Palacio y Roberto Peñaloza, un resultado que, en ese momento, lo pintaron como imposible de remontar y una final “definida”.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2004 el Atanasio Girardot haría que los hinchas tiburones vivieran una tarde casi de infarto. Atlético Nacional logró remontar el partido y con goles de Edixon Perea, Aquivaldo Mosquera, Carlos Díaz y Héctor Hurtado alcanzó un marcador de 5-1 en el global; sin embargo, el desenlace de este partido sorprendió aún más a todos: el Junior terminó siendo el campeón.

Cuando todos veían una nueva estrella del cuadro verdolaga, Walter Ribonetto apagó la fiesta en el Atanasio Girardot y forzó la tanda de penales en la capital de Antioquia en donde por un solo tiro de diferencia (5-4), el conjunto tiburón bordó la estrella de Navidad.



Junior de Barranquilla en la final del 2004 // Foto: AFP

La única final que remontó el Deportes Tolima

Curiosamente también fue contra Atlético Nacional. Fue en el primer semestre de 2018 cuando el recorrido citó al cuadro verdolaga y pijao en la gran final en donde el 6 de junio de 2018 cayó en condición de local el equipo paisa con un 1-0 con gol de Dayro Moreno.

La vuelta se llevó a cabo el 9 de junio de 2018 y el Tolima salió con toda la actitud de quedarse con el título. Sebastián Villa empató antes de que acabara el primer tiempo, pero Vladimir Hernández volvió a poner arriba a los verdolagas al 66’ y cuando ya sonaba el “Pregon Verde” en el Atanasio Girardot, al minuto 90+3 cayó el empate del Tolima y los penales en donde saldría campeón el Vinotinto y Oro.

Deportes Tolima, campeón en 2018 // Foto: AFP