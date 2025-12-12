Junior vs. Tolima EN VIVO: siga gratis y online la final de la Liga BetPlay 2025-II

La espera terminó y en la noche de este viernes, 12 de diciembre, se disputarán los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol colombiano en este segundo semestre que, esta vez, reúne al cuadro tiburón y pijao en un choque inédito por la búsqueda de la estrella de Navidad.

Será el estadio Metropolitano de Barranquilla el testigo de este primer choque que apunta a dejar unos 90 minutos de alto nivel, pues ambos clubes han demostrado ser los mejores del semestre. No por nada el cuadro tiburón es el más goleador, mientras que el Tolima el menos goleado, lo que incrementa el interés en torno a este encuentro.

Junior vs. Tolima EN VIVO: vea gratis y online aquí la final

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, media hora antes del compromiso comenzará a la cobertura completa de estos primeros 90 minutos. Lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis de dos maneras:



La señal de radio de 89.9 FM.

El canal de YouTube oficial de Blu Radio.

¿A qué horas juega el Junior HOY vs. Tolima en la gran final?

A partir de las 8:00 de la noche de este viernes, 12 de diciembre, correrá la primera pelota en el Metropolitano de Barranquilla en este primer choque de la gran final de la Liga BetPlay.



Junior vs. Tolima, historial entre ambos equipos

Tiburones y pijaos se han enfrentado en 64 ocasiones a lo largo de la historia con una paternidad por parte del cuadro barranquillero con 24 triunfos, mientras que el Vinotinto y Oro solo lo ha logrado en 21 ocasiones. Ambos suman 19 empates en el historial.



Posibles alineaciones de Junior y Tolima