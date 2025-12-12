Emergencia en aeropuerto de Barranquilla por avión de carga que quedó en la mitad de la pista

Una emergencia se presentó hacia las 4:20 de la mañana de este viernes en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, donde un avión de carga de Aerosucre terminó impactando contra la pista tras daños en el tren izquierdo de aterrizaje.

Debido al roce de cuerpo de la aeronave contra la pista, mientras este avanzaba a alta velocidad, el cuerpo de bomberos del aeropuerto tuvo que socorrer la emergencia para controlar el conato de incendio que se estaba presentando, lo que rápidamente logró ser controlado.

"El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado temporalmente mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de pista afectada", indicó Aerocivil en un comunicado de prensa.

Por la situación, se presentan demoras en las operaciones, lo que ha implicado el retraso de al menos siete vuelos que salían de Barranquilla hacia Bogotá, Montería y Medellín. Lo mismo para la llegada de vuelos procedentes de otras ciudades, por lo que se reporta desde Bogotá la represión en sala de cientos de personas que tenían vuelos pendientes desde las 5 de la mañana.

