María Corina Machado
Donald Trump
Final Liga BetPlay

Emergencia en aeropuerto de Barranquilla por avión de carga que quedó en la mitad de la pista

Emergencia en aeropuerto de Barranquilla por avión de carga que quedó en la mitad de la pista

La situación tiene afectada la operación de llegada y salida de vuelos.

